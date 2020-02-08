«Ну-ка, все вместе!»: гарантированное хорошее настроение

9 февраля на сцену самого масштабного вокального конкурса "Ну-ка, все вместе!" поднимутся 8 новых конкурсантов, чтобы зажечь своей энергией целую сотню членов жюри.
За несколько минут они должны покорить сотню экспертов и миллионы телезрителей. Талант, харизма и бесконечная музыка. В оригинальном исполнении — только хиты. На сцене — будущие звезды.
Дружный хор сотни жюри раздается постоянно, музыка — без остановки, хорошее настроение, танцы и главная интрига, возможно ли, чтобы поднялась вся сотня.
Певцы, композиторы, продюсеры, музыкальные блогеры. Судьба участников — в их руках. Нажмут ли они заветную красную кнопку?..
"Тут действительно жгут все, начиная от Николая Баскова и Сергея Лазарева и заканчивая всеми участниками", — отметил Алексей Глызин, заслуженный артист России.
Во главе звездного жюри — Сергей Лазарев. За плечами — два "Евровидения" и многотысячные залы. Но на этой сцене не менее жарко.
"От эфира к эфиру конкурсанты все сильнее и сильнее. У нас — баталии. Тем не менее некоторым участникам удается поднять всю сотню", — рассказал Сергей Лазарев.
Разные жанры, возраст и конкурсанты со всего мира. Теплый привет из Италии от Фредерико Мартелло. "Моя песня — про любовь, и для меня это лучший способ сказать "спасибо" России", — признался участник шоу.
В новом выпуске — выступление Юлии Савичевой перед стеной высотой с четырехэтажный дом.
Гарантированное хорошее настроение. Фирменные шутки — от самого народного. Ведущего шоу Николая Баскова.
Второй сезон шоу "Ну-ка, все вместе!" – 9 февраля в 17:50 на телеканале "Россия".
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