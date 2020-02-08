Пентагон захотел больше денег на противодействие России

Администрация США намерена запросить у Конгресса на следующий финансовый год, который начинается в стране с 1 октября, больше средств на противодействие РФ и Китаю, пишут СМИ.
По данным издания, бюджетный запрос будет опубликован уже на следующей неделе. Отмечается, что средства могут быть перераспределены в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о намерении выйти из «бесконечных войн» на Ближнем Востоке, передает ТАСС со ссылкой на газету «Политико».
Однако издание подчеркивает, что соперничество с Россией и Китаем дорого обойдется госбюджету. При этом, по информации газеты, Белый дом также планирует потратить из средств Минобороны в следующем году 7,2 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой.
Между тем, «Вашингтон пост» сообщает, что Трамп в понедельник собирается запросить у Конгресса на развитие программы по освоению Луны более 25 млрд долларов, из них 3 млрд долларов будут направлены на разработку космических кораблей проекта Artemis.
По данным издания, если заявка президента будет одобрена, то это приведет к самому большому увеличению бюджета НАСА за последние несколько лет. В прошлом финансовым году НАСА выделили 19 млрд долларов, а в нынешнем – 22 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что США предсказан дефицит бюджета времен Второй мировой войны.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Офисе генпрокурора сообщили, что экстрадиции Левина в Украине не хотят определенные лица / 29 января
- ЕС поддерживает введение рынка земли в Украине, но выступает за защиту прав малых фермеров – посол Еврокомиссии / 21 января
- Симоньян высказалась о правах женщин в РФ на примере своей карьеры / 9 декабря
- «Квартал 95» напомнил Зеленскому о посадках коррупционеров / 16 декабря
- США расширили санкции против Ирана, распространив их на крупнейшую авиакомпанию страны / 11 декабря
- В Volkswagen рассказали о новом кроссовере Tylcon / 9 февраля
- Автоновости: Будущему универсалу Subaru обещают версию STI и неожиданные решения / 13 января
- В Бурятии трехлетнего ребенка забыли на улице в 15-градусный мороз / 2 декабря