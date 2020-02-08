CNN связал снижение темпов распространения коронавируса с потеплением

В Китае зафиксировали снижение темпов распространения коронавируса, однако специалисты призывают не торопиться с выводами, передаёт CNN. Телеканал отмечает, что процесс может быть вызван повышением температуры воздуха, тем не менее пока неизвестно, как лечится заболевание.

В последнее время, как мы можем видеть, число заболевших (коронавирусом. — прим. ИноТВ) снижается. Что вы думаете об этом?

САНДЖАЙ ГУПТА, главный медицинский корреспондент CNN: Скорость выявления новых случаев снижается или снизилась, потому что это может быть одна из тех ситуаций, где всё несколько запуталось. Мне кажется, это отчасти напоминает коронавирус ТОРС*. Если вы посмотрите на эту карту мира, то заметите, что больше всего случаев заражения приходится на северное полушарие, не считая Австралию, куда часто ездят китайцы. Это связано с тем, что в северном полушарии холоднее.

Там зима.

САНДЖАЙ ГУПТА: Там зима. Люди склонны больше времени проводить в помещении, они собираются группами, поэтому такие вещи вызывают большую обеспокоенность. В случае с ТОРС, пик эпидемии пришёлся на март. Температура воздуха начала повышаться, а темпы распространения заболевания — снижаться.

Вероятно, сейчас происходит то же самое. Однако мы не можем знать наверняка. Коронавирус относится к тому же семейству вирусов, но может лечиться иначе. Тем не менее, я думаю, важно обратить на это внимание при рассмотрении темпов распространения заболевания.

Понятно. Спасибо, Санджай. Прежде, чем вы уйдёте, последний вопрос. Насколько мне известно, при лечении некоторых из заболевших использовались препараты против ВИЧ-инфекции. Как вы могли бы это прокомментировать?

САНДЖАЙ ГУПТА: Когда вы смотрите на этот вирус — а при определении вируса смотрят на весь геном — вы начинаете понимать, какие лекарства могут помочь. Есть всего два препарата для лечения ВИЧ, которые, по крайней мере как утверждается, помогали при коронавирусе.

Это объяснимо с научной точки зрения, когда вы смотрите на то, какое действие оказывают эти лекарства, и как выглядит вирус. Они использовали те же препараты во время эпидемии ТОРС. Однако слишком рано делать выводы, Робин. Необходимо провести испытания. В первую очередь, потому что эти лекарства представляют собой продукт потребления, они используются при лечении людей с ВИЧ или СПИД. А также совершенно точно нельзя вредить пациентам с коронавирусом. Так что необходимо провести испытания, и они проходят в Китае в этот самый момент.

Понятно. Санджай Гупта. Было очень полезно услышать ваше мнение. Спасибо, Санджай.

САНДЖАЙ ГУПТА: Спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2020 года.

*Тяжёлый острый респираторный синдром, первый случай которого был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун (прим. ИноТВ).

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