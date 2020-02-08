ДТП в Венгрии. Погибли двое украинцев, еще семь человек травмированы

ДТП в Венгрии. Погибли двое украинцев, еще семь человек травмированы

08.02.2020, 20:18, Новости дня

В Венгрии вечером 7 февраля в результате аварии примерно в 100 км от Будапешта погибли двое граждан Украины, еще семь получили травмы. Об этом сообщает венгерское издание BPI Autosok.

По имеющейся информации, ДТП произошло рано утром на трассе M3 в районе города Кал (примерно в 100 км на восток от Будапешта). Сначала столкнулись два легковых автомобиля, которые ехали в сторону венгерской столицы. В этой аварии никто не пострадал. 

Когда машины съехали на обочину, в них врезался микроавтобус с украинскими номерами. По всей видимости, водитель не заметил остановившиеся автомобили: издание отмечает, что микроавтобус начал тормозить только в последний момент перед столкновением. Потом в авто на обочине врезались еще две машины.

Один гражданин Украины скончался на месте аварии, другой – в больнице. Издание не уточняет информацию о гражданстве пострадавших.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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