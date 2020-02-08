Хозяева бросили котенка в аэропорту, чтобы не платить за его перелет

Хозяева бросили котенка в аэропорту, чтобы не платить за его перелет

08.02.2020, 20:06, Новости дня

Муж с женой, летевшие из Екатеринбурга в Худжанд (Таджикистан), оставили в аэропорту котенка, чтобы не платить за его перевозку.

На животное были оформлены необходимые документы, но когда на регистрации представитель авиакомпании сообщил, что нужно заплатить 2,5 тысячи рублей,  хозяева просто бросили коробку с питомцем, сославшись на отсутствие денег.

Сотрудники кольцовской таможни нашли коробку и бросили клич. Через пару часов инспектор, отдыхавший после смены, забрал котика, похожего на британца, к себе домой, передает РИА Новости.

Источник: Вести



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