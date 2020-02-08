Хозяева бросили котенка в аэропорту, чтобы не платить за его перелет

Муж с женой, летевшие из Екатеринбурга в Худжанд (Таджикистан), оставили в аэропорту котенка, чтобы не платить за его перевозку.
На животное были оформлены необходимые документы, но когда на регистрации представитель авиакомпании сообщил, что нужно заплатить 2,5 тысячи рублей, хозяева просто бросили коробку с питомцем, сославшись на отсутствие денег.
Сотрудники кольцовской таможни нашли коробку и бросили клич. Через пару часов инспектор, отдыхавший после смены, забрал котика, похожего на британца, к себе домой, передает РИА Новости.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Шушкевич озвучил оценку Беловежских соглашений как «шедевра легитимной дипломатии» / 6 декабря
- Готовится к выпуску смартфон Realme 6 с процессором Helio P90 / 31 января
- Кавказ.Реалии: В Чечне 25 человек задержали за коллаж с Кадыровым / 25 января
- Deutschlandfunk — в Сочи немецкий бизнес расхвалили и пообещали не разочаровать / 7 декабря
- Французов разозлило решение Макрона не поздравлять страну с Рождеством / 27 декабря
- Бизнесмену из «списка Титова» Каковкину изменили приговор на условный / 21 января
- Следователь по особо важным делам задержан за взятку свыше 4 млн рублей в Москве / 6 февраля
- Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной войне / 11 декабря