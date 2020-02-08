Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли Словакии на товарищеском турнире

В рамках товарищеского турнира Kaufland Cup олимпийская сборная РФ по хоккею проиграла национальной команде Словакии со счетом 1:2. У победителей встречи голами отметились Марек Дялога и Михал Хован, а у россиян единственную шайбу забросил Максим Соркин.
Турнир проходил на площадке стадиона "Зимний" в словацком городе Попрада. Для россиян этот матч был вторым, ранее они переиграли сборную Белоруссии с минимальным счетом – 1:0.
Таким образом, сборная РФ с тремя очками заняла второе место в турнире, первенствовала Словакия – шесть очков, а белорусы заняли третье место.
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