Самому младшему был год: шестеро детей погибли в огне вместе с матерью

В американском городе Клинтон (штат Миссисипи) произошел пожар, в котором погибли женщина и шестеро ее детей. Самому младшему был всего годик.
Пожар случился в субботу, 8 февраля, в доме, где проживала семья. Отец семейства выжил, но получил ожоги. Он находится в больнице.
Расследование произошедшего ведут местные власти, пишет ТАСС.
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