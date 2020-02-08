Самому младшему был год: шестеро детей погибли в огне вместе с матерью

Самому младшему был год: шестеро детей погибли в огне вместе с матерью

08.02.2020, 20:06, Новости дня

В американском городе Клинтон (штат Миссисипи) произошел пожар, в котором погибли женщина и шестеро ее детей. Самому младшему был всего годик.

Пожар случился в субботу, 8 февраля, в доме, где проживала семья. Отец семейства выжил, но получил ожоги. Он находится в больнице.

Расследование произошедшего ведут местные власти, пишет ТАСС.

Источник: Вести



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