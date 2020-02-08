В Ростове-на-Дону стартовал полуфинал конкурса «Лидеры РФ 2020»

В Ростове-на-Дону открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Южного федерального округа (ЮФО).

«Конкурс «Лидеры России» – это уникальная социальная платформа, позволяющая создать условия для личного развития, изучения новых практик. Став участниками, вы сделали важный шаг для того, чтобы достичь немалых успехов в жизни», – сказано в приветствии полномочного представителя президента в ЮФО Владимира Устинова.

Ректор РГСУ, доктор экономических наук, член Наблюдательного совета конкурса Наталья Починок отметила, что с этого года в программе «Лидеров России» уделяется особое внимание науке, говорится в псообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Впервые открыта возможность для будущих ученых, будущих руководителей научно-образовательной сферы работать в рамках отдельного, научного трека конкурса. Я уверена, что среди вас есть те, кому участие в этом треке поможет добиться по-настоящему крупных успехов», – сказала Починок.

Как сообщил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Александр Садовский, в этом году от ЮФО на конкурс поступила 20 тыс.141 заявка, а в полуфинал конкурса вышли 248 участников.

«Среди полуфиналистов округа 7 докторов наук и 44 кандидата, 74 полуфиналиста имеют два и более высших образования, 89 (36%) человек с опытом управления более 10 лет, а у 11 полуфиналистов в подчинении более 1000 сотрудников. Среди полуфиналистов Северо-Кавказского округа 39 женщин – почти 16%. Также отмечу, что 65% (162 участника) в возрасте от 30 до 40 лет. Интересно, что 31% (76 участников) ранее уже соревновались в полуфинале конкурса в прежние сезоны «Лидеров России», – сказал Садовский.

Также стало известно, что самому опытному полуфиналисту конкурса в ЮФО 54 года – это преподаватель, руководитель управления интеграции инноваций ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» Константин Анисимов, а самый юный участник – 22-летний Евгений Гаврюшин, учредитель и гендиректор CEO Стартап «Easy Travel».

За основные дни полуфинала – 8 и 9 февраля – участники должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.

Финалисты, которые отправятся от ЮФО в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России», будут определены вечером 9 февраля.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта.





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