Глава МИД Дании посетил Донбасс. Фоторепортаж

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Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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