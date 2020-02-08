Глава МИД Дании посетил Донбасс. Фоторепортаж

Глава МИД Дании посетил Донбасс. Фоторепортаж

08.02.2020, 19:54, Новости дня

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Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook


Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook


Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook


Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook


Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook


Фото: Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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