Стивен Кинг договорился с томской школьницей об экранизации его рассказа

Стивен Кинг договорился с томской школьницей об экранизации его рассказа

08.02.2020, 19:52, Новости дня

Диана Костырина подписала контракт со Стивеном Кингом об экранизации его рассказа по программе «Dollar Baby». Свою короткометражку молодая режисер представит зрителям осенью 2020 года в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia.

Молодому томскому режисеру всего 16 лет, но девушка уже имеет 4 года стажа в киноиндустрии. Сначала она снималась в качестве актрисы, сейчас взялась и за организацию проекта.

До этого девушка уже снимала подобные фильмы. Её предыдущие работы можно найти в интернете.

Экранизировать Диана будет рассказ «Женщина в комнате» совместно с киноклубом «Сибирские мастерские». Вот только юная режиссёр намерена поменять концовку на менее трагичную.



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