Власти Китая дали официальное название коронавирусу

Власти Китая представили временное официальное название нового острого респираторного заболевания, которое ранее именовалось как коронавирус 2019-nCoV.
Государственный комитет по здравоохранению Китая сообщил о решении китайских властей обозначать коронавирус 2019-nCoV как NCP или «новая коронавирусная пневмония», передает «Рен ТВ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Отмечается, что это название будет использоваться в официальных сводках.
Также стало известно, что отношение числа новых зараженных коронавирусом к общему количеству больных в феврале по сравнению с январем снизилось, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ВОЗ.
Так, 23 января пик этого показателя достигал 46%, а к 1 февраля он снизился до 17,8%, а на 7 февраля соотношение составляло уже 10,2%.
При этом исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан отмечал, что делать предположения о преодолении пика заболевания еще рано.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 34 тыс. 546 человек, количество летальных исходов достигло 722 случаев, 2050 человек прошли лечение и выздоровели.
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