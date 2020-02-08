Парижская полиция разогнала и оштрафовала протестующих

Несанкционированную акцию "желтых жилетов" у здания Госсовета разогнали парижские полицейские.

Несколько десятков манифестантов намеревались пройти к Елисейским полям, хотя префектура запретила демонстрации в этой зоне.

Прибывшие полицейские выписали несколько штрафов. Один из них достался лидеру движения Эрику Друэ, передает ТАСС.

Акции "желтых жилетов" сотрясают Францию с ноября прошлого года. Сначала протест касался роста цен на топливо, далее недовольство французов распространилось на политику, проводимую властями.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет