Парижская полиция разогнала и оштрафовала протестующих

Несанкционированную акцию "желтых жилетов" у здания Госсовета разогнали парижские полицейские.
Несколько десятков манифестантов намеревались пройти к Елисейским полям, хотя префектура запретила демонстрации в этой зоне.
Прибывшие полицейские выписали несколько штрафов. Один из них достался лидеру движения Эрику Друэ, передает ТАСС.
Акции "желтых жилетов" сотрясают Францию с ноября прошлого года. Сначала протест касался роста цен на топливо, далее недовольство французов распространилось на политику, проводимую властями.
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