Парижская полиция разогнала и оштрафовала протестующих

Парижская полиция разогнала и оштрафовала протестующих

08.02.2020, 19:31, Новости дня

Несанкционированную акцию "желтых жилетов" у здания Госсовета разогнали парижские полицейские.

Несколько десятков манифестантов намеревались пройти к Елисейским полям, хотя префектура запретила демонстрации в этой зоне.

Прибывшие полицейские выписали несколько штрафов. Один из них достался лидеру движения Эрику Друэ, передает ТАСС.

Акции "желтых жилетов" сотрясают Францию с ноября прошлого года. Сначала протест касался роста цен на топливо, далее недовольство французов распространилось на политику, проводимую властями.

 

Источник: Вести



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