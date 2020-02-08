Трамп пожаловался, что Видман «некорректно» сливал содержание его «идеальных» звонков

Президент США Дональд Трамп в субботу обосновал увольнение эксперта Совета национальной безопасности Александра Виндмана его недисциплинированностью и "сливами" информации. Как написал Трамп в Twitter, начальник Виндмана был недоволен сотрудником из-за проблем с суждениями и подчинению руководству. Также Трамп считает, что эксперт передавал содержание "идеальных" звонков президента некорректно.
"Другими словами — вон отсюда", — сообщил Трамп.
Виндман к команде Белого дома специализировался на Украине. Он родился в этой стране. В армии США Виндман дослужился до подполковника.
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