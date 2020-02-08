Военные вошли в торговый центр, где засел «спокойный и вежливый» убийца

Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие армии Таиланда вошли в торговый центр "Терминал-21" в городе Накхон Ратчасима (Корат) на северо-востоке страны, где устроил стрельбу солдат одной из воинских частей. Представители силовых ведомств помогли покинуть здание сотням находившихся там посетителей.
По последним данным пресс-секретаря министерства обороны королевства Конгчипа Тантараванита, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 20 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших и 21 пострадавшем, пишет ТАСС.
В свою очередь российское посольство в Таиланде информирует, что ни россияне, ни другие иностранцы в результате этого ЧП не пострадали, передает "Интерфакс".
О стрелявшем известно, что его зовут Чакрапхан Тхомма, он старший сержант армии Таиланда. По информации РИА Новости, к зданию торгового центра приехала его мать, чтобы уговорить сына сдаться. Он по-прежнему находится внутри, удерживая более десяти заложников.
За матерью старшего сержанта Чакрапхана военнослужащие и полицейские отправились в провинцию Чайяпхум и привезли в Корат. "Она попытается уговорить сына сдаться", — сказал один из сослуживцев стрелка. Он охарактеризовал военнослужащего, открывшего стрельбу, как спокойного, вежливого и исполнительного человека, и признался, что не знает, что с ним произошло.
Сослуживец рассказал также, что стрелок украл в части не только автомобиль, из которого обстреливал потом улицы города, но и целый арсенал оружия. Так, у него есть четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, более 700 патронов, гранаты для ручного и подствольного гранатометов, ручные гранаты. Кроме того, у него есть мина, которую он мог надеть на себя.
Родственники стрелка также говорили о нем, как о послушном сыне и дисциплинированном человеке.
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