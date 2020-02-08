Румынские теннисистки сравняли счет в матче Кубка Федерации с Россией

Женской сборной РФ по теннису не удалось добиться досрочной победы над командой Румынии в отборочном матче Кубка Федерации, который проходит в румынском городе Клуж-Напока. Вероника Кудерметова не смогла одолеть Жаклин-Адине Кристиан.
Россиянка уступила представительнице Румынии в двух сетах – 5:7, 3:6. Таким образом, счет в матче стал ничейным – 2:2. Все решится в парной встрече, которая состоится 8 февраля чуть позже. Анна Блинкова и Анна Калинская будут противостоять Ирине Барой и Йоане Олару.
Напомним, что победитель этого матча выйдет в финальный раунд Кубка Федерации. Он пройдет в венгерском Будапеште с 14 по 19 апреля.
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