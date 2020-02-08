Глава “Укрзалізниці” пытается уволить начальника Юго-Западной железной дороги, но тот отказывается уходить – СМИ

Новый руководитель “Укрзалізниці” Желько Марчек хочет уволить начальника Юго-Западной железной дороги Григория Бевза. Об этом 7 февраля сообщила “Экономическая правда”, ссылаясь на источники в госкомпании.

“Новый руководитель “Укрзалізниці” хочет уволить Бевза, но тот добровольно не уходит. Поэтому его на месяц (это максимальный срок командировки, предусмотренный законодательством. – “ГОРДОН”) отправили в командировку в Стрый. А потом его, скорее всего, еще на месяц отправят, чтобы он не смог ничего делать”, – рассказал изданию собеседник.

Бевз возглавил Юго-Западную железную дорогу летом 2017 года.

В начале 2018 года проект «Железная дорога без коррупции» обвинил Бевза в сокрытии доходов, а также в том, что он одновременно с работой в государственной структуре владел долей в частном ООО «Опытно-механический завод «Карпаты», которое выпускает полувагоны, зерновозы, резервуары и подъемники.

Центр транспортных стратегий отмечал, что Бевз был уволен с должности главы ЮЗЖД по собственному желанию в 2018 году. С ним полностью рассчитались, но в день увольнения Бевз отозвал свое заявление и обжаловал свое увольнение в суде. В декабре 2019-го он был восстановлен в должности по решению суда.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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