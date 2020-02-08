Глава Realme раскрыл характеристики флагмана X50 Pro 5G

Глава компании Realme Сюй Ци Чейз пояснил о технических характеристиках будущего смартфона Realme X50 Pro 5G. Информация об устройстве появилась на странице топ-менеджера в социальной сети Weibo.
Основной для смартфона станет процессор Snapdragon 865, устанавливаемый вместе с 12 гигабайтами оперативной памяти стандарта LPDDR5. Объем ПЗУ даже в базовой вариации прибора составит 256 гигабайт. За передачу данных в устройстве отвечает модем Snapdragon X55 5G. В качестве операционной системы для него была выбрана Android 10 с оболочкой Realme UI 1.0. При желании пользователи смартфона смогут откатить ПО до «голой» версии ОС.
Новый смартфон от компании Realme появился и в базе данных о патентах под регистрационным номером RMX2071. Чейз отметил, что устройство должно поступить в продажу уже в марте текущего года. Его официальная презентация состоится в рамках выставки MWC в Барселоне, которая начинается с 24 февраля.
Realme в текущем году собирается презентовать несколько новых устройств, среди которых фитнес-трекер, смарт-телевизор и два флагманских смартфона. Технические характеристики приборов должны обнародовать в рамках MWC. Большая часть устройств будет ориентирована на внутренний рынок Китая, но некоторые из них попадут и в Европу. О возможном релизе Realme X50 Pro 5G в РФ пока ничего не известно.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Дешевый спектакль со «страшной местью» продолжается… / 8 января
- Пошел ва-банк: новый план Путина по Украине вызвал шок / 6 декабря
- Онколог Алексей Мокроносов предоставил рекомендации по защите организма от рака / 3 февраля
- В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G / 5 декабря
- Наука: Кесарево сечение не увеличивает риск развития ожирения у ребенка / 10 декабря
- Атака Rambler на Twitch – подготовка к блокировке YouTube / 17 декабря
- Употребление нута помогает снизить уровень сахара в крови при диабете / 2 декабря
- Наука: О тех, кто сам себя приручил / 17 декабря