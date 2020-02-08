Глава Realme раскрыл характеристики флагмана X50 Pro 5G

Глава компании Realme Сюй Ци Чейз пояснил о технических характеристиках будущего смартфона Realme X50 Pro 5G. Информация об устройстве появилась на странице топ-менеджера в социальной сети Weibo.

Основной для смартфона станет процессор Snapdragon 865, устанавливаемый вместе с 12 гигабайтами оперативной памяти стандарта LPDDR5. Объем ПЗУ даже в базовой вариации прибора составит 256 гигабайт. За передачу данных в устройстве отвечает модем Snapdragon X55 5G. В качестве операционной системы для него была выбрана Android 10 с оболочкой Realme UI 1.0. При желании пользователи смартфона смогут откатить ПО до «голой» версии ОС.

Новый смартфон от компании Realme появился и в базе данных о патентах под регистрационным номером RMX2071. Чейз отметил, что устройство должно поступить в продажу уже в марте текущего года. Его официальная презентация состоится в рамках выставки MWC в Барселоне, которая начинается с 24 февраля.

Realme в текущем году собирается презентовать несколько новых устройств, среди которых фитнес-трекер, смарт-телевизор и два флагманских смартфона. Технические характеристики приборов должны обнародовать в рамках MWC. Большая часть устройств будет ориентирована на внутренний рынок Китая, но некоторые из них попадут и в Европу. О возможном релизе Realme X50 Pro 5G в РФ пока ничего не известно.

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