«Хищные птицы» соберут в прокате 110-125 млн $

«Хищные птицы» соберут в прокате 110-125 млн $

08.02.2020, 19:30, Новости дня

Американский портал Deadline опубликовал приблизительный прогноз сборов фильма «Хищные птицы».

Напомним, что эта картина является сюжетным ответвлением «Отряда самоубийц».

Deadline высказал предположение, что успех фильму «Хищные птицы» принесёт Марго Робби. Благодаря роли подружки Джокера в головах зрителя девушка плотно закрепилась за вселенной DS.

А недавнее появление Марго в уже культовом фильме «Однажды в Голливуде» ещё больше вознесло актрису перед аудиторией.

Однако, после первого показа картины некоторые критики остались недовольны. Взгляды зрителей, в свою очередь разделились, кто-то считал, что фильм создан для подростков до 18 лет, другие же назвпли такое кино отдыхающим, без лишних заморочек.



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