Папу Франциска пригласили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину. В ходе беседы с понтификом в Ватикане украинский президент предложил ознакомиться с ситуацией в Донбассе. Зеленский отметил важную роль, которую Папа мог бы сыграть в установлении мира на украинской земле.
После аудиенции Зеленский рассказал прессе, что понтифик даже назвал его "президентом мира" и отметил, что на Украине Франциск пользуется "чрезвычайно большой поддержкой и доверием".
Также во время беседы Зеленский и понтифик обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Украинский лидер поблагодарил папу за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тыс. украинцев, пострадавших на Донбассе.
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