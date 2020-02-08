Мать стрелка в Таиланде решила уговорить сына сдаться

Мать старшего сержанта Чакрапхана Тхомма, который ранее сбежал из части и расстрелял около 20 человек в городе Накхон Ратчасима (Корат) в Таиланде, прибыла к зданию торгового центра Terminal 21, где скрывается ее сын. Женщина хочет уговорить его сдаться властям, информирует телеканал «Тхаи Рат ТВ».

«За матерью старшего сержанта Чакрапхана наши военнослужащие и полицейские отправились сразу же, как только стало ясно, что стрелок именно он. За ней поехали в провинцию Чайяпхум и сейчас привезли сюда, в Корат, к торговому центру. Она попытается уговорить сына сдаться», – рассказал один из сослуживцев стрелка, передает РИА «Новости».

«Я не знаю, что с ним произошло. Он всегда был такой спокойный и вежливый, исполнительный», – добавил военный.

Кроме того, сослуживец сообщил, что стрелок украл из части не только автомобиль, но и целый арсенал оружия. «У него четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, более 700 патронов для винтовок и пистолетов, гранаты для ручного гранатомета и подствольного гранатомета, ручные гранаты и мина, которую он мог надеть на себя. Не знаю, сколько оружия и боеприпасов он взял с собой в здание магазина, что-то должно было остаться в машине, он бы все не унес на себе», – отметил он.

Также стало известно, что бойцы спецназа за последний час вывели несколько сотен человек из здания торгового центра.

«За последний час военнослужащие и полицейские сил специального назначения проникли в здание торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима и вывели из него несколько сотен человек, скрывавшихся в здании», – сообщил официальный представитель министерства обороны Таиланда генерал Кхонгчип Тхантхараванит.

Отмечается, что людей вывели с первых двух этажей. Стрелок с 16 заложниками находится на четвертом этаже.

Напомним, рядовой таиландских сухопутных войск угнал военный внедорожник из части и проехал на нем по городу, стреляя из автоматической винтовки по людям в городе Накхон Ратчасима. Мотивы его поведения пока неясны.

Позже он направился в торговый центр Terminal 21, где удерживает 16 заложников. Стрелок вел трансляцию атаки в соцсетях. По последним данным, погибли 20 человек.

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