В квартире единоросса и главы района в Петербурге нашли подпольное казино. Соратники пригрозили исключить его из партии

В квартире в центре Санкт-Петербурга, которая принадлежала главе муниципального образования «Введенский» и члену «Единой России» Олегу Калядину, сотрудники полиции обнаружили нелегальное казино. Изначально об этом сообщило петербургское издание «Фонтанка», чьи журналисты выложили видео вскрытия квартиры, а позже подтвердили источники «Интерфакса» и РИА Новостей.
Квартира находилась на Кронверкском проспекте. Полиция нашла там рулетку, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.
Калядин при этом заявил, что квартиру сдавал в аренду и тем, что в ней происходило, не интересовался. Его причастность к незаконному игорному бизнесу устанавливается, заявили в полиции.
Тем не менее Санкт-Петербургское региональное отделение партии «Единая Россия» сообщило, что рассмотрит вопрос об исключении Калядина из партии.
«Чиновники с репутацией «за гранью» состоять в партии не могут. Региональное отделение «Единой России» незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, – подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии», – заявили в региональном отделении партии.
Калядин возглавляет муниципальное образование «Введенский» с 2009 года, с 2011 года он является советником главы заксобрания Петербурга. В 2015 году единороссу было присвоено звание «Почетный житель Петроградского района».
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