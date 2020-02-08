В Таиланде солдат расстрелял 17 человек и удерживает заложников в торговом центре

В Таиланде солдат расстрелял 17 человек и удерживает заложников в торговом центре

08.02.2020, 19:25, Новости дня

Капрал армии Таиланда Джакрапант Томма днем 8 февраля открыл огонь по прохожим: сначала возле буддистского храма, а затем возле торгового центра в центре города Накхонратчасима примерно в 250 километрах от Бангкока. Как сообщила газета «Хау сот», немногим ранее он застрелил троих офицеров и угнал армейский внедорожник, а другие тайские СМИ сообщили, что он украл примерно 700 патронов.

 

Свое нападение солдат транслировал в прямом эфире в фейсбуке. По последним данным, он убил 17 человек, ранил более 20 и захватил заложников, с которыми забаррикадировался внутри торгового центра. 

 

Торговый центр окружен полицией и армейским спецназом, движение на прилегающих магистралях перекрыто. С чем связано нападение – полиция не раскрывает. 



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