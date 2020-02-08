Спецслужбы Таиланда готовятся к штурму здания, где находится стрелок с заложниками. Он убил 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате стрельбы в городе Корат на северо-востоке Таиланда. Спецслужбы готовятся к штурму ТЦ, где находится солдат с заложниками. До этого бойцы спецназа вывели сотни людей.

/wp-content/uploads/2020/02/Moots_please_spend_a_few_seconds.mp4

Сколько еще человек остается в здании, пока неясно.

Ранее СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, где видно, как стрелок заходит в здание.

/wp-content/uploads/2020/02/IMG_5404.mp4

Также стало известно, что военный выстрелил в торговый центр Terminal 21 из ручного гранатомета прежде, чем продолжить стрельбу из автоматической винтовки и затем войти в здание. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Взрывом гранаты были убиты и ранены несколько человек. На первом этаже магазина начался пожар, который недавно закончили тушить пожарные.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет