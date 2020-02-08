Таисия Повалий обеспокоила поклонников фотографией в инвалидной коляске

Таисия Повалий обеспокоила своих поклонников фотографией в инвалидной коляске. Точных причин таких резких изменений она не назвала, лишь указав на прошлые травмы.

Известная певица Таисия Повалий посетовала на неудачный день, который начался со сломавшейся кофеварки. После этого автоматические ворота не открылись, а в финале она оказалась в инвалидной коляске в больнице. Сама знаменитость не огорчается и в комментариях под публикацией написала, что это «прошлое хватает её за ноги». Более подробной информации о своём самочувствие и причине попадания в клинику и передвижения на инвалидной коляске, певица разглашать не стала.

Поклонники не оставили без внимания неудачный день своего кумира. Они пожелали Таисии Повалий выздоровления и крепкого здоровья. Также фанаты попросили её быть осторожнее и не подвергать себя опасности.

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