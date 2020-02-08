«Знакомьтесь, наш c Янисом сын»: Седокова показала нового члена семьи

Популярная певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова поделилась на своей странице в соцсети Instagram роликом, в котором её возлюбленный – 27-летний спортсмен Янис Тимма, держит на руках щенка. В подписи к публикации исполнительница отметила, что это «их сын».
Седокова отметила, питомца зовут Мамба. Пользователи сразу же сделали вывод, что собаку назвали в честь погибшего 2 недели назад баскетболиста Кобе Брайанта, ведь во время карьеры у него было именно такое прозвище. По словам певицы, они долго ждали прибытия собаки, и он, наконец-то, с ними.
В завершении, знаменитость отметила, что очень любит своего избранника, и самое главное для певицы – видеть счастье в глазах второй половинки. За считанные часы видео набрало почти 450 000 просмотров.
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