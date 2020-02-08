Мнение: У Москвы времени до лета, чтобы перевести Минск на «американскую модель» отношений

Еще с советских времен наша страна активно дотировала экономику «союзных» республик в ущерб собственным регионам, о чем накануне заявил спикер Госдумы Володин. К чему это привело, мы знаем: Прибалтика, Грузия, Украина и прочие первыми выскочили из состава СССР, а теперь являются лидерами по антироссийским настроениям. Наш геополитический противник, Соединенные Штаты Америки, напротив, при минимальных политических вложениях умудряются конвертировать их в баснословные экономические прибыли.

Практика убедительно доказала, что «американская модель» работает, а российская – нет, даже более того, в итоге оборачивается против нас самих. Удастся ли каким-то образом переломить эту тенденцию в отношениях с нашим последним официальным союзником, Белоруссией?

По поводу сегодняшней «нефтяной войны» Москвы и Минска сказано уже очень много. Главная причина состоит в том, что Белоруссия всячески избегает исполнения своих обязательств по интеграции в рамках Союзного государства. В конфликте в той или иной мере виноваты обе стороны: вместо того, чтобы активизировать интеграционные процессы в «тучные годы», когда цена на нефть была высока, и не было никаких западных санкций, Кремль не уделял должного внимания этой важнейшей стратегической задаче, бездарно упустив благоприятное время.

В тот период вероятность максимального и добровольного сближения двух братских государств была максимально высока. Вместо этого «интегрировать» Белоруссию в Москве взялись, когда дела у самой России стали плохи: страна уже пять с лишним лет под западными санкциями, цены на нефть грозят снижением, энергетические проекты «Газпрома» в Европе находятся под серьезнейшим давлением со стороны США. Не стоит удивляться, что в Минске отбрыкиваются от объединения, как умеют.

Однако не будем слишком оправдывать и позицию президента Лукашенко. Он лично взял на себя обязательства по интеграции в рамках Союзного государства еще в эпоху Бориса Ельцина. Суть союзнического долга как раз в том и состоит, что его исполнять надо, даже когда не очень хочется. Тем более, что Минск очень неплохо устроился на использовании недорогой российской нефти, что породило «белорусское экономическое чудо».

Итак, поговорим про нефть. Александр Григорьевич сделал много резонансных заявлений по этому поводу, которые необходимо прокомментировать. Например, он потребовал неких «компенсаций» от России из-за проводимого ею налогового маневра в нефтяном секторе:

Хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны – ни один житель Белоруссии, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров.

Довольно странное требование от президента страны, которая уклоняется от интеграции в рамках Союзного государства. По логике, если Россия и Белоруссия становятся неким единым государством, то тогда Минск вправе требовать компенсаций. Если он отказывается от интеграции, то все экономические проблемы Беларуси становятся ее собственными, суверенными.

Далее необходимо обратить внимание на некое лукавство президента Лукашенко, который заявляет, что Россия не продает ему нефть даже по мировым ценам:

Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам.

Действительность выглядит несколько иначе. Каждый год Россия берет на себя обязательства «предоставить возможность по прокачке» 24 миллионов тонн в Белоруссию. То есть, не поставить, а возможность прокачать, что называется индикативным балансом нефти. Из этих 24 реально поставлялось 18 миллионов, поскольку это предельная мощность белорусских НПЗ. Россия готова продолжать продавать нефть, но Минск сам от нее отказывается, считая, что она продается по завышенной цене.

Но это неправда. Тонна нефти сегодня на мировом рынке стоит 477,6 доллара. Белоруссия до сих пор имеет скидку в размерах экспортной пошлины, поэтому для нее цена нефти составляет 399,1 доллара. Президент Лукашенко считает себя ограбленным из-за того, что раньше экспортная пошлина составляла 82,5 доллара за тонну, а теперь — 78,5 доллара. Весь сыр-бор начался из-за четырех долларов разницы. Налоговый маневр продлится еще пять лет, и пошлина будет постепенно сокращаться вплоть до обнуления. В Минске уже подсчитали свои грядущие потери и требуют от Москвы компенсации. Но должна ли это делать Россия?

Буквально накануне белорусский МИД заявил, что страна не будет «зацикливаться на сотрудничестве» с Россией. С учетом того, как тепло в Минске приняли главу Госдепа США, звучит очень многообещающе. Майк Помпео пообещал белорусам столько нефти, сколько им понадобится. Правда, подсчитано, что «черное золото» из США будет без преувеличения «золотым»: оно обойдется для Минска примерно на треть дороже российского сырья.

Между тем, время начало играть одновременно и против Минска, и против Москвы. В Белоруссии этим летом предстоят очередные президентские выборы, на которых Александру Григорьевичу необходимо продемонстрировать избирателям убедительный результат в переговорах по нефти. Это достаточно развитая аграрная держава, чему способствуют искусственно поддерживаемые низкие цены на топливо и ГСМ. Перевод НПЗ на дорогую импортную нефть ударит по себестоимости производства, что негативно отразится на цене для потребителей.

Уже сейчас есть информация, что на автозаправках там вводится ограничение на продажу топлива в одни руки. Скажется это не только на Белоруссии, но и на соседней Украине. К сожалению, эти события дадут негативный эффект и для России. С одной стороны, отечественные нефтяники смогут подзаработать дополнительные деньги. С другой стороны, по некоторым исследованиям, в Белоруссии резко уменьшились пророссийские настроения. Для страны, которая довольно четко делится на Западную и Восточную части, подобный сдвиг может быть весьма неблагоприятным, поскольку во всех последующих проблемах местного населения виноватой будет назначена Россия.

Получается, что у «нефтяной войны» есть дедлайн в виде президентских выборов, которые пройдут в Белоруссии этим летом. Примерно к этому сроку станет понятно, удалось ли Москве успешно перевести отношения с последним союзником на новую основу, либо все пойдет по наихудшему сценарию, результатом которого может стать Майдан.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/170984.html

Источник: Теория элит

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