Трамп объяснил причины увольнения Александра Виндмана из Белого дома

Президент Дональд Трамп в субботу объяснил причины, по которым он уволил из Белого дома подполковника Александра Виндмана – свидетеля на слушаниях по импичменту в Палате представителей, бывшего советника Совета национальной безопасности. Президент охарактеризовал Виндмана как «непорядочного» человека, заявив, что подполковник предоставил некорректную информацию о содержании «безупречного» телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В своем Твиттере президент написал, что «фейковые СМИ» продолжают «говорить о подполковнике Виндмане, как будто я только и должен думать о том, какой он замечательный».

«В действительности я с ним не знаком, никогда с ним не говорил и не встречался (насколько, я помню), но он был очень непорядочным, некорректно сообщив о содержании моих безупречных телефонных разговоров», — написал президент.

Трамп добавил, что бывший начальник Виндмана дал своему подчиненному «ужасную рекомендацию… публично заявив, что у Виндмана были проблемы со здравым смыслом, подчинением вышестоящим инстанциям и утечкой информации. Иными словами – на выход!».

Виндман стал одним из двух свидетелей, предоставивших наиболее опасные для президента показания во время процесса импичмента в Палате представителей. Оба свидетеля в пятницу были уволены из администрации. Как сообщает Associated Press со ссылкой на военное командование, оба они переведены на службу в Армию США,

Александр Виндман находился в числе сотрудников Белого дома, которые 25 июля слышали разговор Трампа с Зеленским, ставший поводом для объявления президенту импичмента. Во время слушаний в Палате представителей Виндман засвидетельствовал, что сразу после разговора двух президентов он немедленно обратился к главному юрисконсульту Совета национальной безопасности и выразил свои опасения в связи с содержанием беседы.

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