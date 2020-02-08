В результате стрельбы в Таиланде погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима на северо-востоке Таиланда, где на людей напал сбежавший военнослужащий, информирует Reuters со ссылкой на Минобороны Таиланда.
Информацию об увеличении числа жертв до 20 человек передает ТАСС.
Напомним, рядовой таиландских сухопутных войск угнал военный внедорожник из части и проехал на нем по городу, периодически стреляя из автоматической винтовки по людям в городе Накхон Ратчасима. Его мотивы пока неясны.
Позже он направился в торговый центр Terminal 21, где удерживает 16 заложников. Стрелок вел трансляцию атаки в соцсетях.
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