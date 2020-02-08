В результате стрельбы в Таиланде погибли 20 человек

В результате стрельбы в Таиланде погибли 20 человек

08.02.2020, 19:12, Новости дня

По меньшей мере 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима на северо-востоке Таиланда, где на людей напал сбежавший военнослужащий, информирует Reuters со ссылкой на Минобороны Таиланда.

Информацию об увеличении числа жертв до 20 человек передает ТАСС.

Напомним, рядовой таиландских сухопутных войск угнал военный внедорожник из части и проехал на нем по городу, периодически стреляя из автоматической винтовки по людям в городе Накхон Ратчасима. Его мотивы пока неясны.

Позже он направился в торговый центр Terminal 21, где удерживает 16 заложников. Стрелок вел трансляцию атаки в соцсетях.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика