С учетом оккупированных территорий в Украине проживает около 44 млн человек – Дубилет

В Украине с учетом оккупированных территорий Крыма и Донбасса проживает порядка 44 млн человек. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью «Громадському» за 6 февраля.

«Я думаю, что если посчитать людей, которые остались на оккупированных территориях, если принять в общее число всех, то будет примерно 44 миллионов, где-то так», – сказал он.

Министр подчеркнул, что в ходе проведенной недавно оценки количества населения считали «именно наличное население на территории Украины, которая контролируется украинскими властями».

«Это не говорит о том, что мы забыли о людях на оккупированных территориях, но у нас, к сожалению, нет возможности посчитать тех людей, которые там остались», – объяснил Дубилет.

По его словам, Государственная служба статистики Украины не может «правильно отслеживать» динамику на оккупированных территориях.

«Каким образом Госстат отслеживает население? …Это акты рождения или акты смерти. Люди, которые рождаются или умирают на оккупированных территориях, не всегда об этом сообщают Украинские государство, поэтому чем дальше, тем хуже. Вот из-за эти оккупированные территории статистика расходилась с реальностью», – считает министр.

23 января Дубилет презентовал результаты оценки численности населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37,289 млн человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

Оценка проводилась по трем методам:

данные мобильных операторов (количество номеров телефонов, которыми пользовались клиенты в течение февраля – марта 2019 года), данные статистического обследования домохозяйств (количество карточек на одного пользователя), данные реестров;

данные половозрастной структуры населения + данные реестров;

данные госреестров.

Дубилет рассказал, что все три метода дали примерно одинаковые результаты.

Министр считает, что перепись населения в Украине проводить не нужно.

Многие социологи раскритиковали приведенную Кабмином оценку численности населения Украины и заявили, что она не может заменить традиционной переписи.

4 февраля в Украинском центре общественных данных заявили, что результаты оценки численности населения Украины фальсифицированы. Аналитики центра сопоставили материалы электронной переписи, представленной Дубилетом, и Государственной службы статистики. Они утверждают, что данные по всем пунктам идентичны, только результаты Кабмина умножены на 0,888.

Министр Кабинета Министров назвал это сообщение фейком.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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