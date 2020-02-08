Ребенок умер в утробе звезды «Сумерек»

Ребенок умер в утробе звезды «Сумерек»

08.02.2020, 19:06, Новости дня

В семье 34-летнего актера Келлана Латса, сыгравшего в легендарной саге «Сумерки» харизматичного вампира Эммета Каллена, случилась трагедия. У его 31-летней жены Бриттани Гонзалес произошел выкидыш. Об этом пара рассказала в своих аккаунтах Инстаграм. Жизнь ребенка оборвалась на шестом месяце. Об этом заявил супруга актера, написав обращение нерожденной дочери, сопроводив его черно-белым снимком: "Я не знаю, почему это случилось, но я успокаиваю себя тем, что ты никогда не испытаешь боли, а твое сердце никто никогда не разобьет".

Ребенок скончался в утробе матери, и супруге актера понадобилась срочная операция, чтобы спасти ее жизнь. В больнице она провела несколько дней. Гонзалес не стала озвучивать все детали трагедии, но призналась, что врачам буквально чудом удалось спасти ей жизнь.

Келлан и Бриттани поженились осенью 2017 года. Супруга актера работает телеведущей на христианском канале. Келлан всегда мечтал о большой семье, потому что у его родителей было девять детей.

Супружескую пару поддержали многие звезды. Первыми свои комментарии со словами поддержки оставили коллеги Латса по «Сумеркам» Никки Рид и Эшли Грин.

Источник: Вести



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