Россия и Беларусь намерены создать общий список невыездных граждан до 1 марта

Россия и Беларусь планируют до 1 марта завершить процесс формирования совместного списка лиц, чье право на выезд из двух государств ограничено.

Об этом начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун рассказал 7 февраля по итогам заседания межведомственной рабочей группы в Витебске, проинформировала пресс-служба МВД страны.

По словам чиновника, межведомственная группа «практически согласовала технический регламент».

«Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран», – добавил он.

Как пишет «БЕЛТА», Бегун также рассказал, что во время заседания межведомственной группы РФ и Беларуси была достигнута договоренность о подготовке «общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан».

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, писали российские СМИ.

В конце 2018 года издание «Московский комсомолец» написало, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В январе 2019 года Лукашенко назвал разговоры о возможном объединении с Россией глупыми и притянутыми за уши, а в феврале призвал не верить и не читать заявления о возможной потере суверенитета Беларуси.

17 апреля тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

В сентябре «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском правительстве сообщил, что Россия и Беларусь намерены с января 2021 года объединить экономики. Глава белорусского министерства иностранных дел Владимир Макей заявил, что власти России и Беларуси планируют начать работу над единым Налоговым кодексом.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, «даже братской России». 24 декабря 2019 года он заявил, что договорился с Путиным не поднимать вопрос о создании единых парламента и правительства. Также Лукашенко сказал, что Россия каждый год «завинчивает гайки» в отношении Беларуси, в результате торговый дефицит Минска уже достиг $9 млрд.

24 января 2020 года он отметил, что не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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