Доктор Мясников призвал не надеяться на вакцину от коронавируса

России от появления вакцины от коронавируса ни жарко, ни холодно, поскольку число завезенных зараженных из других стран можно сосчитать по пальцам одной руки, сообщил в Telegram телеведущий доктор Александр Мясников.

Мясников напомнил, что вакцина появится в течение трех месяцев, то есть ближе к маю. Ее разработка связана с появлением начале 2000-х атипичной китайской пневмонии, а в 2012 году – ее ближневосточной версии. Ранее уточнялось, что коронавирус на 70% генетически схож с данными возбудителями, что значительно облегчает разработку лекарства.

"Нам от этой вакцины — ни жарко, ни холодно", – отметил Мясников и пояснил, что данная вакцина не является клинически проверенной, ее будут использовать только в очаге заражения. Для апробации и внедрения вакцины нужны долгие годы, поэтому не стоит ждать, что с появлением вакцины проблемы с коронавирусом и подобными заболеваниями будут решены.

Не стоит забывать, что более изученные болезни вроде кори или гриппа уносят каждый год гораздо больше жизней, напомнил доктор. К примеру, от осложнений, вызванных гриппом, каждый год в мире умирают до 650 тысяч человек, от кори – 120 тысяч. А в Саудовской Аравии вообще легче снабжать прививками сам источник инфекции – верблюдов, а не людей.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем стал коронавирус 2019-nCoV. В конце января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Источник: Вести

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