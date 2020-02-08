Шорт-трек. Россияне досрочно выиграли зачет Кубка мира в смешанной эстафете

Шорт-трек. Россияне досрочно выиграли зачет Кубка мира в смешанной эстафете

08.02.2020, 19:06, Новости дня

Сборная РФ по шорт-треку заняла второе место в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Дрездене. Это позволило российской команде одержать победу в общем зачете турнира в данной дисциплине.

В составе россиян серебро завоевали Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Семен Елистратов и Павел Ситников. Они показали время 2 минуты 38,789 секунды. Первыми стали спортсмены из Венгрии. Тройку призеров замкнули французы.

В общем зачете Кубка мира сборная РФ стала недосягаемой для преследователей в соревнованиях смешанных эстафет.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика