«Меня бросили»: Настасья Самбурская рассказала о печальном событии

«Меня бросили»: Настасья Самбурская рассказала о печальном событии

08.02.2020, 19:04, Разное

Артистка Настасья Самбурская пояснила о печальном событии в своей жизни. Расставание с возлюбленным не станет поводом для грусти, считает героиня популярных молодежных сериалов.
Видео было неоднозначно встречено её поклонниками. Со стороны одних посыпались стандартные поддерживающие комментарии о новых отношениях, сердечной боли и желании утешить опечаленную 32-летнюю актрису. Других же не впечатлил её расстроенный вид и слезы на глазах, талант перевоплощения перспективной исполнительницы известен. От них поступили советы прекратить издевательства над поклонниками и «требование» «поделиться правдой». Недоверчивых фанатов смутило решение Самбурской в ответ «сбросить веселыми танцами в ночном клубе пару килограммов».

Знатоки же её творчества восприняли показанное видео как продолжение недавнего клипа Аниты Цой на песню #vGoLove. В нем звезда «Универа» эмоционально выясняет отношения с молодым человеком и делает это очень естественно. Чуть больше года актриса в реальной жизни пережила развод с актером Кириллом Дыцевичем. Их брак продержался всего пару месяцев. Причиной, по слухам стала, физическая «активность» молодого супруга, который в качестве аргументов использовал руки, хотя сама знаменитость говорила о якобы «несовместимости».



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