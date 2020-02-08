Таинственный инсайдер Ice Universe представил концепт-арт женского смартфона мечты

Таинственный инсайдер, скрывающийся под символом Ice Universe, часто рассекречивает информацию о гаджетах задолго до их официальной презентации. В этот раз он представил концепт-арт женского смартфона мечты.

Необходимо учитывать, что визуальный образ устройства, о котором мечтают дамы, построен на знании основных направлений разработки телефонов для женщин в обозримом будущем. По крупицам сведения собираются на основании различных утечек, предположений и слухов. Говорить о какой-то конкретике нет оснований, поэтому модели, которые иногда разрабатывает сам Ice Universe, возможно, так и не будут созданы.

Некоторые производители ранее отмечали тенденцию загнутых краев экрана. В представленном образце изогнуты все четыре. На лицевой панели фронтальная камера не представлена. Вероятно, это связано с желанием сделать её незаметной и расположить под поверхностью дисплея. Некоторые разработчики пытаются реализовать подобную идею, появились даже похожие прототипы. Вместе с тем существенное ухудшение качества снимков останавливает некоторые «горячие головы», заставляя делать оговорку о том, что время таких камер еще не наступило. Интересно выглядит также и основная камера, размещенная в треугольном блоке, ниже располагается вспышка.

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