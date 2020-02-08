iPhone 9 показали на рендерах

На данный момент смартфон iPhone 9 (iPhone SE 2) находится на стадии разработки. Дизайнеры создали ренденты устройства на основании утечек информации.

Все предыдущие слухи и утечки доказывают, что предстоящий iPhone SE 2 будет выглядеть как iPhone 8. Но есть некоторые элементы дизайна, которые Apple использует в последних продуктах. Так что есть все основания полагать, что в будущей модели они тоже появятся. Именно поэтому рендеры iPhone 9 поставляются с некоторыми элементами, унаследованными от iPhone 11/11 Pro.

По мнению экспертов, iPhone 9 получит тот же дисплей, что и оригинальный iPhone 8. Таким образом, эта версия будет оснащена ЖК-экраном с разрешением 1334 × 750 пикселей. Это также означает, что плотность пикселей равна 326ppi, такая же, как у 6,1-дюймового экрана iPhone 11.

На передней панели Apple по-прежнему окажутся те же датчики и кнопка «Домой». Отметим, производители начали использовать более простую и дешевую технологию оптического сканирования в MacBook Pro 16. Так что она также может применяться в новой модели смартфона.

Если верить слухам, iPhone SE 2 будет доступен в трех цветовых вариантах: черном, белом и, возможно, красном. Корпус изготовят ​​из алюминия. Там появятся пластиковые антенные ленты для лучшей передачи сигнала.

Основное изменение ожидается в разделе камеры. И хотя ее датчик и вспышка расположены горизонтально, как в iPhone 8, он может поставляться с CMOS iPhone 11.

Рендерные изображения устройства доступны по ссылке.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет