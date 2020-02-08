Канделаки разгромила начинание Саакашвили

Медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала планы Михаила Саакашвили вернуться в грузинскую политику.
«Михаил Саакашвили в очередной раз всплыл из политического небытия, заявив, что открывает свой штаб в Тбилиси. Даже не знаю, что может быть бесперспективнее, чем роль декабриста, не явившегося на Сенатскую площадь…», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.
По ее словам, Саакашвили хочет ассоциироваться в глазах потенциальных спонсоров с грузинским народом, однако он уже предал народ в годы «своего преступного правления». «Даже Иуде не пришло в голову ассоциировать себя с Христом после предательства. Но ведь такой политик, как Мишико, готов сделать все, лишь бы «собрать» заголовки», – добавила она.
Канделаки отметила, что «не надо быть большим провидцем, чтобы заранее предсказать провал всех начинаний этого человека».
«Идеальных политиков не существует, но некоторые из них замарали свою честь и совесть до такой степени, что им страшно даже показаться на глаза людям, которых они с упоением разменивали на свои наполеоновские амбиции. Михаил Саакашвили как раз из таких», – заключила она.
Ранее Саакашвили заявил о создании штаба по смещению нынешних властей страны с 1 марта. Власти Грузии в уничижительной форме прокомментировали его намерение.
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