El Periódico — «методы шантажа и диктата» — Лавров осудил давление США на Венесуэлу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Николасом Мадуро незаконные санкции США, которые ухудшают социально-экономическое положение Венесуэлы, пишет El Periódico. В рамках завершающего этапа латиноамериканского турне Лаврова стороны согласились расширять военно-техническое сотрудничество в ответ на возможную интервенцию США.



Reuters

Политический конфликт в Венесуэле в очередной раз в полной мере показал, что является частью более масштабного противостояния, пишет El Periódico. Так, через несколько часов, после того как президент США Дональд Трамп подтвердил поддержку лидера оппозиции Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с поддержкой действующего главы государства Николаса Мадуро и диалога с оппозицией.

Визит в Каракас стал для Лаврова первым с 23 января 2019 года, когда Гуаидо провозглосил себя временным исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Переговоры с Мадуро, исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес и министром иностранных дел страны Хорхе Арреасом стали завершающими в ходе латиноамериканского турне политика, который до этого побывал на Кубе и в Мексике.

«Наш принципиальный подход заключается в том, что любой кризис, в том числе и тот, который охватил Венесуэлу, может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими методами, через инклюзивный диалог самих венесуэльцев», — заявил Лавров.

Вместе с тем, министр осудил «незаконное давление» США и их пособников на Венесуэлу, выразив солидарность с руководством и народом страны в их противостоянии Соединённым Штатам. «Мы отвергаем незаконные санкции, методы шантажа и диктата в международных отношениях, любые другие шаги, которые подрывают принципы Устава ООН», — добавил Лавров, отметив, что именно подобное «абсолютно незаконное давление извне» стало основной причиной экономического спада в стране.

В свою очередь, Мадуро, согласившись с Лавровым относительно неприемлемости американских санкций и сделав акцент на политических связях Венесуэлы с Россией, назвал политика своим «братом».

Страны сошлись на необходимости развития военно-технического сотрудничества в ответ на заявления, сделанные Гуаидо в Майами, сочтя, что они могут быть связаны с потенциальным военным вмешательством США с целью смещения законного правительства Венесуэлы.

По данным El Periódico, Каракас уже получил от Москвы 20 многоцелевых истребителей Су-30, а также российские зенитные ракетные комплексы и радары. Кроме того, в Венесуэле идёт строительство завода по производству автоматов Калашникова, которые также находятся на вооружении венесуэльской армии. В общей сложности две страны заключили оборонных контрактов на сумму $11 млрд.

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