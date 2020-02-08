Центральный аппарат, семь терруправлений и институт судмедэкспертизы. Зеленский утвердил структуру ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил указ об организационной структуре Государственного бюро расследований. Указ №41/2020 от 5 февраля опубликован на официальном сайте главы государства.
В соответствии с документом ГБР состоит из центрального аппарата, территориальных управлений, Института подготовки кадров и НИИ судебных экспертиз.
В состав центрального аппарата входят:
Главное следственное управление;
Главное оперативное управление;
Главное оперативно-техническое управление;
Управление внутреннего контроля;
Управление обеспечения личной безопасности;
Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах;
Управление правового обеспечения;
Управление международного сотрудничества;
Управление кадровой работы и государственной службы;
Управление режимно-секретной работы и защиты информации;
Управление финансовой деятельности и бухгалтерского учета;
Управление обеспечения деятельности;
Управление информационных технологий;
Отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации;
Отдел организационно-аналитического обеспечения;
Патронажная служба.
Эта структура соответствует существующей.
Территориальные управления ГБР, как и раньше, будут расположены во Львове (за этим управлением закреплены Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области), Хмельницком (Винницкая, Житомирская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая области), Николаеве (Кировоградская, Николаевская, Одесская области), Мелитополе (АР Крым, Запорожская, Херсонская области и Севастополь), Полтаве (Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская области), Краматорске (Донецкая и Луганская области) и Киеве (Киев, Киевская, Черкасская и Черниговская области).
Кроме того, указом №42/2020 Зеленский утвердил положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования.
В соответствии с положением, совет – коллегиальный консультативно-совещательный орган, главными задачами которого являются “обеспечение прозрачности и гражданского контроля за деятельностью Государственного бюро расследований”.
Совет должен состоять из 15 членов, которые избираются на открытом конкурсе и утверждаются директором ГБР.
Государственное бюро расследований начало работу в августе 2018 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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