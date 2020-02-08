Наука: Глас курильщиков. Услышат ли их доводы законодатели

Споры на тему никотиносодержащей продукции не утихают и по сей день. Причем правых и виноватых в данном вопросе нет.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич заявил о том, что никотиносодержащая продукция должна остаться доступной для совершеннолетних курильщиков. По словам парламентария, «с медицинской точки зрения они действительно менее вредные, чем сигареты».

Такая точка зрения на фоне появляющейся информации о возможных запретах в предложенных поправках ко второму чтению законопроекта о регулировании электронных курительных устройств выглядит ощутимым шагом вперед в диалоге между представителями власти и курильщиками.

По словам депутата Госдумы Николая Герасименко, сейчас пакет поправок находится на рассмотрении в Минздраве и обновленный проект закона будет подготовлен ко второму чтению в феврале. Речь идет о восьми версиях поправок в документ. По мнению Герасименко, главная задача — обновление технических регламентов для полноценного регулирования всех альтернативных средств доставки никотина. При этом открытым остается вопрос о выделении группы никотиносодержащей продукции в отдельный объект регулирования.

Проект закона за авторством сенатора Валерия Рязанского, принятый в первом чтении, предполагает уравнивание обычных сигарет и альтернативных систем доставки никотина. При этом на уровне Евразийской экономической комиссии ранее был разработан проект решения о включении «никотиносодержащей продукции» в единый перечень продукции для разработки обязательных требований безопасности и соответствующего техрегламента как для отдельной товарной категории.

Раздельный подход поддерживают и сами потребители альтернативных продуктов. По данным ВЦИОМ, их количество по состоянию на конец 2019 года составляло 2% от населения страны, или около 2,93 млн человек. В ходе опроса большинство из них (59%) выразили уверенность в необходимости регулирования и продажи сигарет и электронных устройств отдельно.

При этом часть потребителей альтернативных продуктов готова вернуться к курению обычных сигарет в случае дальнейшего ужесточения законодательства. Принимая во внимание продолжающийся рост доли контрафактной табачной продукции на российском рынке, занимавшей более 15% рынка на конец 2019 года, а также разделяемый парламентариями тезис о меньшей вредности альтернативных продуктов в сравнении с обычными сигаретами, дальнейшие уравнительные и ограничивающие меры могут вместо отказа от курения только усугубить зависимость.

48% совершеннолетних российских курильщиков (потребители альтернативных и обычных сигарет, примерно 20 млн человек) готовы отстаивать свои интересы и хотели бы принимать участие в общественном обсуждении вариантов регулирования. В настоящий момент механизмы для открытого диалога между властью и потребителями никотина отсутствуют.

Причем такая ситуация характерна не только для России. По данным Ipsos, 76% курильщиков в странах ЕС уверены в необходимости открытого диалога по вопросу регулирования между всеми заинтересованными сторонами. Важность его подчеркивает недавний очередной доклад Всемирной организации здравоохранения о мировых тенденциях потребления табака. По оценкам организации, к 2025 году во всем мире все еще будет более 1 миллиарда курильщиков табачных продуктов. При этом доклад не учитывал потребителей электронных устройств.

Запрос на включение совершеннолетних курильщиков в диалог по вопросу регулирования никотиносодержащей продукции особенно актуален в свете приближения девятой сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (КС9 РКБТ ВОЗ).

На днях британская НКО Knowledge Action Change (KAC) представила вторую редакцию выходящего раз в два года отчета о состоянии глобальных активностей по снижению вреда от потребления табака. Аналитики KAC отмечают, что использование разумных тактик и инструментов для сокращения вредного воздействия на организм курильщика содержится в самом определении «Борьбы против табака» РКБТ ВОЗ.

Таким образом, для грамотного регулирования табакопотребления необходимо вовлечение в открытый диалог не только регуляторов и потребителей, но и производителей альтернативных продуктов. Это позволит перейти от предупредительного подхода к ситуации осознанного информированного выбора.

В развитии такого диалога заинтересованы крупные игроки глобальной табачной индустрии. Так, например, Philip Morris International на полях ВЭФ в Давосе представила концепцию корпоративных коммуникаций #UNSMOKEYOURMIND, направленную на развитие объективного трехстороннего диалога между потребителями, производителями и регуляторами в отношении потребления альтернативных табачных продуктов.

«Мы знаем, что курение вредно, но мы также знаем, что многие все же продолжают курить. Поэтому в рамках кампании #UNSMOKEYOURMIND мы хотим донести простой посыл: если вы не курите — не начинайте курить, если уже курите — постарайтесь бросить, если бросить не получается — сегодня существуют альтернативы, в отличие от ситуации 10-летней давности. И мы готовы предоставить информацию о таких альтернативах как потребителям, так и регуляторам и активно участвовать в этом диалоге», — заявил на полях форума Яцек Ольчак, операционный директор компании.

Учитывая стабильные темпы роста продаж продуктов компании на российском рынке в годовом выражении (+3% по результатам 3 квартала 2019 г.), поддержку позиции о доказанных медицинских преимуществах альтернативных продуктов со стороны законодателей и готовность курильщиков к участию в диалоге, Россия снова могла бы стать пионером в области внедрения эволюционных решений в отраслевом регулировании уже на полях КС9 в Гааге осенью этого года. Сделают ли российские парламентарии первый шаг к объективному трехстороннему диалогу, станет ясно уже в феврале.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет