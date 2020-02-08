Глава Минздрава оценил ситуацию с врачебными ошибками

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов заявил, что врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тыс. осложнений у пациентов.
Министр отметил, что к летальному исходу могут привести манипуляции даже с самыми простыми медикаментами и оборудованием. Например, от неверного назначения и применения лидокаина умирает не менее 25 человек в год, а при неправильном использовании медицинских каталок для скорой помощи гибнут или получают травмы как минимум один-два человека, передает РИА «Новости».
«Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы <…> безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями», – добавил Мурашко.
При этом замминистра здравоохранения Олег Салагай призвал обратить внимание, что министр говорил не о числе смертей.
«В прессе появились сообщения о том, что министр якобы сообщил о том, что ежегодно около 70 тыс. человек умирают от врачебных ошибок. Обращаю внимание, что министр говорил не о числе смертей, а о случаях осложнений лечения: это понятно и по контексту, и по стенограмме», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в большинстве уголовных дел, возбужденных по заявлениям о врачебных ошибках, отсутствует вина врачей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россия и Белоруссия нашли временный вариант поставок нефти / 3 января
- Россиян предупредили о резком похолодании / 26 января
- В мире: Запад возрождает страх и ненависть к китайцам / 4 февраля
- Задержан мужчина, укравший силиконовую попу из секс-шопа в Москве / 7 января
- Кудрин ожидает снижения доходов России от экспорта нефти из-за коронавируса / 5 февраля
- Глава ДНР заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом / 10 декабря
- В Киеве горело общежитие, эвакуировали более 300 студентов / 23 декабря
- ФСБ рассказала о действиях сотрудников спецслужбы во время авиарейса с «бомбисткой» / 30 января