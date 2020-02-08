Глава Минздрава оценил ситуацию с врачебными ошибками

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов заявил, что врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тыс. осложнений у пациентов.

Министр отметил, что к летальному исходу могут привести манипуляции даже с самыми простыми медикаментами и оборудованием. Например, от неверного назначения и применения лидокаина умирает не менее 25 человек в год, а при неправильном использовании медицинских каталок для скорой помощи гибнут или получают травмы как минимум один-два человека, передает РИА «Новости».

«Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы <…> безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями», – добавил Мурашко.

При этом замминистра здравоохранения Олег Салагай призвал обратить внимание, что министр говорил не о числе смертей.

«В прессе появились сообщения о том, что министр якобы сообщил о том, что ежегодно около 70 тыс. человек умирают от врачебных ошибок. Обращаю внимание, что министр говорил не о числе смертей, а о случаях осложнений лечения: это понятно и по контексту, и по стенограмме», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в большинстве уголовных дел, возбужденных по заявлениям о врачебных ошибках, отсутствует вина врачей.





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