В Украине построят две военные базы по стандартам НАТО – Загороднюк

В Украине построят две военные базы по стандартам НАТО – Загороднюк

08.02.2020, 18:31, Новости дня

Министерство обороны Украины планирует построить несколько инфраструктурных объектов по стандартам Североатлантического альянса (НАТО). Об этом глава ведомства Андрей Загороднюк сообщил в интервью изданию Kyiv Post, опубликованном 6 февраля. 

В частности, речь идет строительстве военных бригадных баз в Мариуполе Донецкой области и Северодонецке Луганской области, а также бригадного городка на полигоне Широкий Лан в Николаевской области.

Последний, по словам Загороднюка, планируют достроить к концу 2020 года. 

Других подробностей Загороднюк не сообщал. Развитие инфраструктуры он назвал одной из главных задач новой команды Минообороны. 

Загороднюка назначили на пост министра обороны Украины 29 августа. В своей речи перед депутатами Верховной Рады он заявил, что государство необходимо «развернуть лицом» к военнослужащим.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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