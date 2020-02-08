2019-nCoV выявлен более чем в двадцати государствах

Число заразившихся в Китае превысило 34 тысячи человек. Скончались более 700. А на круизном лайнере "Даймонд Принсесс", который стоит на карантине у берегов Японии, выявили три новых случая заражения. Какие меры принимают во всем мире и что говорят во Всемирной организации здравоохранения?

В городе Ухань зафиксированы первые случаи гибели иностранных подданных: жертвами нового коронавируса стали одна гражданка США и один гражданин Японии. Информацию подтвердили в диппредставительствах обеих стран. Про погибшую американку известно, что ей было 60 лет, а также что у нее были проблемы со здоровьем и до заражения.

Ухань опустел, доступ туда ограничен, а происходящее там не перестает волновать крупнейшие мировые СМИ. Стример Владимир Марков снял видео, как он покидал этот город. Указывая на опустевшие проспекты и одинокие уличные скульптуры, он констатирует: "На улицах остались только ненастоящие люди, здесь и там". И продолжает свой рассказ: "Вот автобус, на нем поедем в аэропорт, потом вылет… И я один в автобусе, тут только водитель. Роскошные каникулы — весь автобус мой!"

Каждый случай выздоровления после заражения коронавирусом в Китае становится поводом для праздника. Тех, кого выписывают из больницы, встречают с цветами и поздравлениями. Счастливчиков уже более двух тысяч. Но и число заразившихся неуклонно растет! И еще примерно 190 тысяч на карантине. Покинуть страну непросто — многие государства закрыли свои границы для тех, кто побывал в Китае. Например, в Сингапуре ужесточили правила въезда для тех иностранцев, кто едет к ним из Поднебесной.

В ловушке оказались пассажиры как минимум четырех круизных лайнеров. Один из них со звучным названием "Гимн морей" — задержан в порту Бейон в штате Нью-Джерси. Судно "Уорлд Дрим" — на карантине в Гонконге. В японских территориальных водах стоит на якоре лайнер "Вестердам". А на судне "Даймонд Принсесс" — тоже у берегов Японии выявили новые случаи заражения – инфицированы уже 64 пассажира. Россиян среди них нет. Всего на борту около 4000 человек из 50 стран. Пассажирам запрещено покидать каюты. Их судьбу уже обсудили на заседании комитета ВОЗ.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил: "Мы вместе с японскими властями рассматриваем вопрос о том, что мы можем сделать для пациентов. Потому что сейчас — как только выявляется новый случай заболевания — карантин продлевается. Нужно найти способ разорвать этот порочный круг и организовать процесс так, чтобы мы могли вывести людей с корабля".

Ученые нескольких стран сейчас заняты разработкой вакцины. Случаи заражения подтвердили более чем в 20 государствах. В частности, в Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Германии, США, Канаде, Франции… Непосредственно в Пятой республике сообщили о том, что найдены еще пять заболевших — это граждане Великобритании, приехавшие отдохнуть. Судя по всему, заразились они от еще одного британца, который на днях ездил в Сингапур. Сейчас им всем оказывается помощь.

Источник: Вести

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