Деньги и лёд: Сколько заработали российские триумфаторы ЧЕ-2020 по фигурному катанию

Деньги и лёд: Сколько заработали российские триумфаторы ЧЕ-2020 по фигурному катанию

08.02.2020, 18:30, Разное

С 20 по 26 января в Австрии проходил ЧЕ-2020 по фигурному катанию, триумфаторами на котором оказались российские спортсмены, забравшие практически все значимые награды. Недавно стало известно, сколько заработали за медали несомненные победители международного соревнования.
Первые ступени пьедестала и, соответственно, золотые награды, заслуженно достались таким российским фигуристам: Алёна Косторная, Дмитрий Алиев, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Чемпионы-одиночники получат за принесённую стране победу по 1,3 млн рублей, а пары — по 1,8 млн. Серебряные награды Анны Щербаковой и Артура Даниеляна «оценили» в 1 млн руб, пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — в 1,2 млн. За бронзовые медали Александра Трусова, Александра Степанова, Иван Букин, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин получат по 690 тысяч, причём сумма одинакова как для пар, так и для одиночников.

Стоит отметить, что из этих денег фигуристы должны заплатить налоги, а также большинство спортсменов определённую часть средств отдают своему тренеру. По данным сайта «Teleprogramma», все траты на время подготовки и участия в крупных спортивных соревнованиях, включая перелёт, проживание, питание, костюмы и прочее берёт на себя Федерация фигурного катания.



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