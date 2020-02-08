Структура, которая занимается военными, сокращена втрое по сравнению с Главной военной прокуратурой – Чумак

В Офисе генерального прокурора Украины создана Специализированная прокуратура в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе. Об этом заместитель генпрокурора Виктор Чумак сообщил 8 февраля «Радіо Свобода».

«Мы говорили о том, что военной прокуратуры как подразделения, в котором проходят службу военные, в Украине не будет. И первым этапом была как раз ликвидация Главной военной прокуратуры и создание на ее базе Специализированной прокуратуры в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе. И она как раз таки была создана. И со 2 января заработала такая специализированная прокуратура», – сказал он.

По словам замгенпрокурора, «ее структура будет распространяться на все территориальные прокуратуры по вертикали и будут созданы соответствующие прокуратуры региональные и соответствующие местные прокуратуры специализированные».

«Это такая отдельная иерархия. Она будет иметь достаточно самостоятельную иерархическую структуру. Она курируется одним из заместителей ГПУ», – отметил Чумак.

Он подтвердил, что этим заместителем является он сам.

«Но у нее есть свой руководитель, свои заместители в специализированной прокуратуре. Я думаю, что такая структура более эффективна. Мы сократили ее из Главной военной прокуратуры с почти 180 должностей до 58 должностей уже сейчас, сегодня. То есть она сокращена почти в три раза. Это достаточно серьезное сокращение. Но при этом не потеряли ни качества, ни эффективности ни в расследовании, ни в качестве работы», – заявил Чумак.

Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете «Голос України», а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора. Закон предусматривает упразднение военных прокуратур и отменяет должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора.

4 января 2020 года стало известно, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем.

На сайте Генпрокуратуры указано, что Чумак является заместителем генпрокурора со 2 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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