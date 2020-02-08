Дана Борисова разрешит дочери вернуться домой лишь на особых условиях

Дана Борисова разрешит дочери вернуться домой лишь на особых условиях

08.02.2020, 18:30, Разное

По словам телеведущей Даны Борисовой, её дочь сможет вернуться домой, но лишь при соблюдении особых условий. Напомним, что девочка стала жить с отцом в конце 2019 года после скандала с матерью.
Борисова заявила, что девочке следует успокоиться, а также задуматься о своём поведении, сделав верные выводы. В ближайшие недели возвращения Полины к матери ждать не стоит, но, когда это произойдет, ребенок должен понять, его капризы никто не будет терпеть. Сама телеведущая считает себя зависимым человеком, из-за чего ей нужно избегать переживаний.

Во время лечения врачи говорили ей терпеть и не проявлять эмоций во время конфликтов во избежание нервного срыва. Впрочем, накануне Нового года её психологическое состояние ухудшилось: она решила, что настало время перемен. «Полине лишь 12 лет, но она уже порой ведет себя нагло, и не уважает мать. Я не хочу, чтобы со мной разговаривали, как с подругой. Нужно решать свои проблемы с помощью разговора, а не истерики», — заявила Борисова в интервью журналистам.



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