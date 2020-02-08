Дана Борисова разрешит дочери вернуться домой лишь на особых условиях

По словам телеведущей Даны Борисовой, её дочь сможет вернуться домой, но лишь при соблюдении особых условий. Напомним, что девочка стала жить с отцом в конце 2019 года после скандала с матерью.
Борисова заявила, что девочке следует успокоиться, а также задуматься о своём поведении, сделав верные выводы. В ближайшие недели возвращения Полины к матери ждать не стоит, но, когда это произойдет, ребенок должен понять, его капризы никто не будет терпеть. Сама телеведущая считает себя зависимым человеком, из-за чего ей нужно избегать переживаний.
Во время лечения врачи говорили ей терпеть и не проявлять эмоций во время конфликтов во избежание нервного срыва. Впрочем, накануне Нового года её психологическое состояние ухудшилось: она решила, что настало время перемен. «Полине лишь 12 лет, но она уже порой ведет себя нагло, и не уважает мать. Я не хочу, чтобы со мной разговаривали, как с подругой. Нужно решать свои проблемы с помощью разговора, а не истерики», — заявила Борисова в интервью журналистам.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В США на аукционе продают 400-сильный Lamborghini Countach за 9 млн рублей / 5 января
- В Амурской области мужчина погиб вследствие падения с высоты 12-го этажа / 13 декабря
- В Китае начаты испытания боевого беспилотного катера JARI-USV / 22 декабря
- Мнение: «Репетиция биологической войны»: почему эпидемия началась именно в Китае / 29 января
- Мнение: Ложная благотворительность / 31 января
- Атака Rambler на Twitch – подготовка к блокировке YouTube / 17 декабря
- Toyota впервые показала на видео «заряженный» Yaris GT / 5 декабря
- Под Иркутском грузовой поезд сошел с рельсов / 28 января