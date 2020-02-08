Расстрел у ТЦ: военный убил 17 человек и ранил 21

В результате стрельбы, которую вооруженный военнослужащий устроил в торговом центре в городе Накхон Ратчасима на северо-востоке Таиланда, 17 человек погибли, 21 пострадал. Ранее сообщалось о 12 убитых.

В пресс-службе главного управления тайской полиции уточнили, что посчитали только тех пострадавших, кого доставили в больницы за последние несколько часов, поэтому данные могут измениться.

На этот момент преступник продолжает удерживать в заложниках более десяти посетителей торгового центра, пишет РИА Новости.

ЧП случилось в субботу, 8 февраля. Сначала военнослужащий армии Таиланда в расположении части застрелил своего командира и двух сослуживцев, потом чего отправился в город на угнанном армейском внедорожнике "Хамви". Передвигаясь по улицам, он периодически открывал огонь по прохожим из автоматической винтовки. Однако затем военный взорвал автомобиль и проник в здание торгового центра. Там он устроил стрельбу и захватил заложников. О мотивах, побудивших мужчину захватить оружие и устроить побоище, пока ничего не сообщается.

Российское посольство в Таиланде выясняет обстоятельства случившегося. Дипломаты добавили, что этот тайский город не пользуется популярностью у туристов. Россиян среди пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

Со своей стороны, Федеральное агентство по туризму находится на связи с соответствующими ведомствами Таиланда и следит за ситуацией с захватом заложников, добавляет РИА Новости.

Источник: Вести

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