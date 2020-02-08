Расстрел у ТЦ: военный убил 17 человек и ранил 21

Расстрел у ТЦ: военный убил 17 человек и ранил 21

08.02.2020, 18:30, Новости дня

В результате стрельбы, которую вооруженный военнослужащий устроил в торговом центре в городе Накхон Ратчасима на северо-востоке Таиланда, 17 человек погибли, 21 пострадал. Ранее сообщалось о 12 убитых.

В пресс-службе главного управления тайской полиции уточнили, что посчитали только тех пострадавших, кого доставили в больницы за последние несколько часов, поэтому данные могут измениться.

На этот момент преступник продолжает удерживать в заложниках более десяти посетителей торгового центра, пишет РИА Новости.

ЧП случилось в субботу, 8 февраля. Сначала военнослужащий армии Таиланда в расположении части застрелил своего командира и двух сослуживцев, потом чего отправился в город на угнанном армейском внедорожнике "Хамви". Передвигаясь по улицам, он периодически открывал огонь по прохожим из автоматической винтовки. Однако затем военный взорвал автомобиль и проник в здание торгового центра. Там он устроил стрельбу и захватил заложников. О мотивах, побудивших мужчину захватить оружие и устроить побоище, пока ничего не сообщается.

Российское посольство в Таиланде выясняет обстоятельства случившегося. Дипломаты добавили, что этот тайский город не пользуется популярностью у туристов. Россиян среди пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

Со своей стороны, Федеральное агентство по туризму находится на связи с соответствующими ведомствами Таиланда и следит за ситуацией с захватом заложников, добавляет РИА Новости.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика