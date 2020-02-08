Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за жестокость

Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за жестокость

08.02.2020, 18:21, Разное

Одна из самых обсуждаемых кинолент прошлого года — «Джокер», была номинирована на антипремию «Золотая малина» за жестокость. По информации пресс-службы мероприятия, речь идёт о номинации «Худшего отношения к человеку и общественной собственности».
Что касается претендентов на звание худшей киноленты прошлого года, то, помимо «Джокера», это «Кошки» Тома Хупера, а также «Рембо: Последняя кровь», режиссером которой выступил Адриан Грюнберг, и другие фильмы. Напомним, около месяца назад «Джокер» был номинирован на «Оскар» сразу в 11 категориях.

В целом, критики и обычные пользователи высоко оценили картину. Например, на агрегаторе IMDb кинолента Тодда Филлипса попала в ТОП-10 самых высоко оцененных фильмов. Сборы «Джокера» во всем мире составляют около 1,1 миллиарда долларов.



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