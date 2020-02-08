Смартфон iQOO 3 5G назван самым быстрым телефоном в 2020 году

Новый флагманский смартфон iQOO 3 5G назван самым быстрым на начало 2020 года. Он набрал более 3200 баллов в бенчмарке Geekbench в тесте производительности.

Многие поклонники китайских смартфонов с нетерпением ждут появление Xiaomi Mi 10 Pro, который продолжает бить рекорды производительности. Теперь же у него появился достойный конкурент в лице iQOO 3 5G, способный превзойти по данному показателю все имеющиеся в продаже флагманы. Благодаря сверхбыстрой собственной памяти UFS3 3.1 скорость чтения данных составляет 1800 Мб/сек. Скорость записи тоже превосходит ожидания – 700 Мб/сек. При этом в базе данных Geekbench телефон продемонстрировал 3217 баллов в мультиядерном тесте. В случае использования только одного ядра показатели не менее впечатляющие – 914 баллов.

iQOO 3 5G оснащён производительным процессором Snapdragon 865. Доступны версии с 6 и 12 Гб ОЗУ. При покупке можно выбрать и количество собственной памяти между 128 и 256 Гб. Аккумуляторная батарея гаджета имеет объём 4370 мАч. Экран с диагональю 6,4 дюйма и основная камера с четырьмя модулями, главный из которых представляет собой матрицу на 64 Мп.

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