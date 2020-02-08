Медики рассказали как выявить повышенное или пониженное давление без помощи тонометра

Специалисты рассказали, каким образом можно измерить давление, если по близости нет тонометра. В этом человеку может помочь пульс, связанный напрямую с артериальным давлением.

При высоком показателе человек насчитает более 85 ударов в минуту – в таком случае пульс напряженный и остается таким же даже при сильном надавливании. В обратном случае (низкое давление) количество ударов составит в среднем 55 раз. Конечно, речь идёт не о точных данных, но таким образом человек будет знать, нужно ли ему употребить препарат от давления.

Сильная пульсирующая головная боль означает повышенное давление, а вот при боли в области затылка, сонливости и слабости – пониженное. Врачи напоминают, что при обнаружении повышенного давления следует немедленно проконсультироваться с медиками и не допускать самолечения, так как это в некоторых случаях приводит к инфаркту или инсульту.

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